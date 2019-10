La partita di rugby finisce con una maxi rissa: ferito l'arbitro che esce sanguinante dal campo

E' finita con una pesante rissa la partita di rugby tra il Noceto e l'Amatori Catania, che si è svolta domenica 27 ottobre sul campo neutro di Fiorenzuola, valida per il campionato di serie A di rugby. Prima un parapiglia davanti alla panchina del Catania, poi un colpo in faccia a Masini, un giocatore del Noceto e la sua reazione, in seguito alla quale la situazione è degenerata, fino al ferimento dell'arbitro, che si era messo in mezzo per cercare di fermare la violenza. L'episodio - che deve ancora essere chiarito e che ha portato, per ora, al cartellino rosso solo nei confronti di Masini - si è verificato a tempo quasi scaduto. Secondo le prime informazioni l'arbitro sarebbe stato colpito da un sacchetto del ghiaccio, lanciato da uno dei partecipanti alla rissa. Nelle prossime ore verranno rese note le decisioni del Giudice Sportivo, oltre al referto dell'arbritro, Palombi di Perugia. Solo in quel momento potranno essere chiarite le responsabilità dei giocatori e dei dirigenti coinvolti nella rissa. La partita è finita con la vittoria del Noceto per 34-5 contro l'Amatori Catania.