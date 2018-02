Rissa a bottigliate davanti alla stazione: frantumate alcune vetrine

Momenti di tensione ieri sera davanti alla stazione ferroviaria di Parma, in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, già teatro di diversi confronti violenti tra gruppi di più persone e regolamenti di conti tra spacciatori. Nella serata di domenica 4 febbraio si sarebbero affrontate alcune persone a colpi di bottiglia: ne è nato un parapiglia che ha svegliato i residenti ed allarmato i passanit. Sul posto sono arrivate le forze di polizia che hanno cercato di ricostruire la situazione e identificare i responsabili, che sono tutti fuggiti prima dell'arrivo degli uomini della Questura di Parma. Secondo le prime informazioni alcuni negozi posti sotto i portici avrebbero registrato alcuni danni alle vetrine, probabile conseguenza del lancio di bottiglie tra i partecipanti alla rissa. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.