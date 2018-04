Paura tra piazzale dalla Chiesa e via Monte Altissimo: rissa tra due gruppi di giovani e rapina

Paura e tensione davanti alla stazione ferroviaria di Parma, ieri sera 2 aprile, giorno di Pasquetta. Erano da poco passate le 21.30 quando, per cause in corso di accertamento, due gruppi di persone, che sono arrivate in stazione in treno, si sono affrontati in modo violento: calci, pugni e lanci di bottiglie sono stati i protagonisti della rissa che ha coinvolto in tutto uan decina di persone. Sul posto sono arrivate le Volanti della polizia, chiamate da alcuni residenti che hanno assistito alla scena. Sul posto un giovane ha contattato la Polfer ed ha denunciato di essere stato rapinato del portafoglio, riconoscendo poi l'autore del furto che è stato denunciato. Non è chiaro se l'episodio della rapina sia in qualche modo legato alla rissa e se il confronto violento sia o meno legati al pestaggio avvenuto sempre ieri sera, alla stessa ora, in via delle Fonderie, a poca distanza dalla stazione, e ripreso da una residente con il telefonino. Le indagini dei poliziotti sono in corso, anche con l'utilizzo delle immagini delle telecamere, per ricostruire gli episodi.