Parco Falcone Borsellino: rissa a colpi di bastone e bottiglie rotte per una pallonata

Una rissa che ha coinvolto una decina di persone è andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 26 agosto, all'interno del parco Falcone Borsellino. Il confronto violento tra due gruppetti di giovani sarebbe scaturito, secondo le prime informazioni, da una pallanota arrivata per sbaglio addosso ad uno dei ragazzi. L'episodio avrebbe fatto andare su tutte le furie il giovani e gli amici che erano con lui: in pochissimo tempo dagli insulti si è passati alla violenza fisica, con bastoni e cocci di bottiglia rotti. Una delle persone aggredite ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto ed hanno fermato un giovane, accusato di lesioni personali aggravate in concorso. Due giovani sono finiti in ospedale con alcuni giorni di prognosi.