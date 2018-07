Rissa con spranghe e mazze di ferro in Pilotta: tutti scappano all'arrivo dei poliziotti

Una rissa che avrebbe coinvolto numerosi giovani è andata in scena nella serata di ieri, 19 luglio, verso le ore 23 in piazzale della Pace. Chi in quel momento si trovava in strada e chi ha assistito al violento confronto tra due gruppetti dalla finestra della propria abitazione ha chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto a sirene spiegate ma dei partecipanti alla rissa non c'era già più traccia: i giovani infatti si erano già dileguati velocemente.

Secondo alcune testimonianze i giovani che partecipavano alla rissa hanno usato anche una spranga di ferro nel corso del confronto violento. I poliziotti hanno effettuato alcuni controlli in zona, senza successo. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili: un aiuto potrebbe venire dalle immagine delle telecamere installate in Pilotta. Durante i controlli gli agenti hanno fermato tre uomini in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa: stavano litigando e si prendevano a spintoni: non è stato possibile collegare i tre alla rissa della Pilotta. Per loro solo un giro in Questura per l'identificazione.

