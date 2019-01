Rissa tra pusher in via Gulli

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 gennaio, alcuni giovani si sono affrontati violentemente mentre si trovavano all'incrocio tra viale Vittoria e via Gulli, in pieno quartiere Oltretorrente. Secondo le prime informazioni un cassonetto del vetro sarebbe stato rovesciato e le bottiglie al suo interno utilizzate per colpire i rivali. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i poliziotti delle Volanti, impegnati nei controlli straordinari contro lo spaccio di sostanze stupefacenti: all'arrivo degli agenti tutti i partecipanti alla rissa si erano dileguati. I poliziotti hanno effettuato un sopralluogo: sono in corso indagini per identificare le persone che hanno partecipato al violento litigio.

Aggiornamenti a breve