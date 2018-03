"Forza Parma": e a Reggio Emilia scoppia la rissa

Durante un corteo dei tifosi della Reggiana qualcuno ha gridato 'Forza Parma' ed è scoppiata la rissa, con tanto di calci e pugni. E' successo domenica 25 marzo, nel pomeriggio, a Reggio Emilia durante un corteo dei reggiani che chiedevano che lo stadio tornasse alla loro squadra. La manifestazione, chiamata 'Corteo dell'orgoglio' è degenerata in rissa: è bastato che qualcuno gridasse 'Forza Parma' e 'Reggio m..'. Subito sono partiti calci e pugni nel parapiglia è rimasto coinvolto anche un fotografo della Gazzetta di Reggio, che è stato medicato al Pronto Soccorso. La cosa certa però è che non c'erano parmigiani all'interno del corteo. I cori sarebbero partiti da un gruppetto di ragazzini: gli uomini della Digos stanno portando avanti le indagini per ricostruire nel dettaglio l'episodio: alcuni tifosi granata sono stati medicati in ospedale.