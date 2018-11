Rissa tra 10 persone in viale Pier Maria Rossi: due feriti

Una rissa tra circa dieci persone è andata in scena alle 6.30 del mattino del 5 novembre a Parma in viale Pier Maria Rossi. Alcuni residenti che hanno assistito alla scena hanno chiamato polizia e carabinieri che hanno cercato di identificare i partecipanti alla rissa: alcuni di loro sono scappati mentre due persone sono state trasportate al Pronto Soccorso per le ferite riportate.