Rissa tra baby gang sul Lungoparma: ragazzini si affrontano a colpi di coltelli e bottiglie rotte

Le 'baby gang' parmigiane tornano a far parlare in città. L'episodio, gravissimo, di ieri pomeriggio si è verificato in pieno centro, sotto lo sguardo impaurito di numerosi passanti e residenti. Il motivo scatenante della rissa non si conosce: sta di fatto che due gruppetti di ragazzini, composto da una decina di persone, si sono affrontati a partire da piazza Garibaldi e da via Mazzini. Una vera e propria rissa violenta che non è passata inosservata ed ha sconvolto la tranquillità del centro storico. Dopo essersi spostati su via Mazzini i ragazzini sono passati vicino alla pensilina di viale Mariotti e da lì sono giunti in piazza Ghiaia. I rivali si sono affrontati con coltelli ed armi improvvisate, alcune bottiglie rotte. I residenti hanno chiamato subito la polizia che è giunta sul posto ed ha identificato due giovani. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta incredibilmente ferita.