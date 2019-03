Rissa tra decine di ragazzine al Luna Park: 9 denunce e 2 ferite

Maxi rissa al Luna Park in zona Campus tra gruppi di decine di ragazzine che si sono affrontate con violenza per motivi ancora da chiarire. Per placarle è stato necessario l'intervento di tre volanti della polizia di Stato che si sono recate sul posto dopo le chiamare di numerosi genitori allarmati per quel che stava succedendo. Un tranquillo pomeriggio al Luna Park, tra le giostre e gli autoscontri si è trasformato in follia. All'improvviso per cause per gli agenti stanno cercando di chiarire decine di ragazzine si sono affrontate a colpi di calci e pugni, tutto in pieno giorno. Due di loro hanno avuto bisogno delle cure del Pronto Soccorso: una ragazza avrebbe riportato un trauma cranico. I poliziotti hanno identificato e denunciato 9 ragazze che avrebbero partecipato alla rissa: sono di nazionalità italiana, nigeriana e ecuadorene.