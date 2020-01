Rissa tra ubriachi all'interno di un bar: il Questore chiude 'La Suerte' di via d'Azeglio

Il Questore di Parma, nella giornata di martedì 31 dicembre, ha emesso un provvedimento amministrativo che ha stabilito la chiusura per sette giorni del bar La Suerte di via d'Azeglio. La decisione è stata presa dopo una rissa, avvenuta il 13 dicembre che ha coinvolto tre persone ubriache, iniziata all'interno del bar per poi proseguire in strada. Il Questore di Parma quindi ha emesso il provvedimento amministrativo ex art.100 T.U.L.P.S., che è finalizzato a prevenire i pericoli per la tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, con cui è stata sospesa per sette giorni la licenza di somministrazione di alimenti e bevande al titolare. Nel corso del tempo la polizia ha identificato, all'interno del bar, alcuni pregiudicati.