Rissa tra due giovani in via d'Azeglio, il cane morde l'avversario del suo padrone: due giovani

Le cause del violento litigio andato in scena sabato sera in via d'Azeglio, cuore dell'Oltretorrente, non sono note: forse l'eccesso di alcol ha contribuito a surriscaldare gli animi, forse c'era qualche altro motivo personale. Sta di fatto che due giovani, uno di 19 anni di Fornovo e uno di 34 anni, che aveva con sè un cane - sembra un pitbull- sono venuti alle mani dopo aver discusso a parole. Quando il 34enne ha preso una sedia per scagliarla contro il rivale il cane è interveuto, a difesa del padrone, e ha morso il 19enne e un altro ragazzo, che stava cercando di calmare gli animi. Quando i militari sono arrivati hanno identificato e denunciato il 34enne perchè aveva 23 grammi di hashish e lo hanno anche segnalato come consumatore in Prefettura.