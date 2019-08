Terrore in via Trento, rissa nella notte: uomo accoltellato grave al Maggiore

Una rissa, l'ennesima, nel quartiere San Leonardo di Parma che ha avuto gravi conseguenze. Erano da poco passate le due e trenta della notte tra domenica 25 lunedì 26 agosto quando, per cause un corso di accertamento, è scattata una rissa tra due gruppetti di giovani in via Trento, all'altezza del civico 20. Un uomo è stato accoltellato: soccorso sul posto dai sanitari del 118 è stato poi trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono giudicate gravi dai medici. La dinamica della rissa è in corso di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine che si sono recate sul posto per un sopralluogo. Le indagini sono in corso per arrivare all'identificazione dell'aggressore che ha utilizzato il coltello contro l'uomo, ora in ospedale. Una delle ipotesi è che la rissa sia scattata per motivazioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti che, nella zona tra via Trento e via San Leonardo, è fiorente.

Aggiornamenti a breve