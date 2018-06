Giallo in via Venezia: due giovani aggrediti in strada

Non sono ancora chiari i contorni dell'aggressione, ai danni di due persone, che sarebbe avvenuta nella serata di ieri, 11 giugno verso le ore 21.30 tra via Venezia e via Verona, nel quartiere San Leonardo. Secondo il racconto di una residente due persone sarebbero state aggredite da altri due govani, che si trovavano in strada. Quel che è certo è che sul posto, poco dopo, sono arrivati i poliziotti e un'ambulanza. I soccorritori riferiscono che dopo l'episodio c'è stato solo un ferito lieve. La vicenda deve ancora essere chiarita e gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i fatti e capire eventuali responsabilità.