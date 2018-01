Risse, schiamazzi e liti: chiuso un bar della stazione per ordine pubblico

I carabinieri di Parma hanno eseguito un provvedimento di chiusura di una bar davanti alla stazione ferroviaria, emesso dal Questore di Parma, per problemi di ordine e sicurezza pubblica. I militari infatti hanno raccolto diverse testimonianze in merito alla presenza di persone con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e per reati contro il patrimonio, che frequentavano il locale consumando bevande alcoliche e creando, di conseguenza, problemi di ordiine pubblico: schiamazzi, lite rumorose e risse. Il provvedimento è in vigore fino al 10 febbraio: la sospensione dell'autorizzazione per la sommistrazione di bevande ed alimenti è valida per dieci giorni.