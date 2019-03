"Risse sui campi di calcio della provincia: a Langhirano arbitro 16enne salvato dai carabinieri"

“Questo weekend, per l'ennesima volta, sui campi di calcio si è assistito a risse che nulla hanno a che vedere con i valori di questo splendido sport. In seconda categoria, nella gara tra Cervo e San Leo, si è assistito ad una rissa tra giocatori a fine gara. A Langhirano i dirigenti hanno dovuto chiamare i carabinieri per difendere un arbitro di 16 anni dai genitori della squadra avversaria”.

A dirlo è il vicesindaco di Parma con delega allo Sport Marco Bosi, che continua: “La verità è che se spaccare naso e denti ad un avversario (come accaduto 15 giorni fa tra Inter Club e Sala Baganza) vale appena 3 mesi di squalifica, allora gli altri giocatori si sentiranno legittimati a compiere azioni di questo tipo. Mi aspetto una presa di posizione forte da parte delle società sportive. Conosco quasi tutti i Presidenti e so benissimo che non è quello che insegnano ai loro ragazzi. Ma insieme alle loro squadre devono avere la forza di marcare una linea netta invalicabile. Perché se né la FIGC né le società riusciranno a dare un taglio netto a questi episodi sarà il Comune ad intervenire per quanto riguarda quelle società che utilizzano i campi comunali. Perché gli impianti comunali sono costruiti e gestiti con i soldi di tutti i parmigiani e su quei campi pretendo che si divulghino i valori positivi dello sport, non accetto che diventino un luogo in cui la domenica giocatori e genitori sfogano la propria rabbia”.