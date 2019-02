Ritrovata l'anziana 86enne scomparsa a Sant'Andrea Bagni: trasportata al Maggiore

Nella mattinata di giovedì 14 febbraio i tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna sono stati attivati dal sindaco di Medesano per la ricerca di una donna 87enne che si era allontanata da una struttura per anziani di Sant'Andrea Bagni - sulle prime colline della Valtaro - dalla serata di mercoledì. Le squadre del SAER, che hanno perlustrato la zona insieme a Vigili del Fuoco, Carabinieri, Croce Rossa e Protezione Civile, sono intervenute intorno alle ore 11.00, per scandagliare le zone piú impervie nell'area di ricerca. Proprio una squadra del Soccorso Alpino, durante le ricerche lungo un sentiero, ha incrociato un gruppo di escursionisti in mountain bike: un tecnico ha intervistato uno dei biker, chiedendo se per caso aveva visto una donna anziana aggirarsi nei dintorni. Fortunatamente la risposta gruppo dei ciclisti è stata affermativa, indicando la zona di avvistamento: in pochi minuti i tecnici del SAER hanno raggiunto la donna, infreddolita e spaesata, facendo confluire sul posto i soccorsi sanitari. Valutate le condizioni di salute della donna e la zona particolarmente impervia, è stato chiesto il supporto dell'eliambulanza abilitata per recuperi in ambiente ostile, ma in considerazione del fatto che Elipavullo era impegnato in un altro intervento sanitario sull'Appennino Reggiano, è stato inviata sul posto l'eliambulanza proveniente da Brescia. L'equipe tecnico-sanitaria è stata sbarcata sul posto e, dopo le operazioni di stabilizzazione, l'anziana è stata recuperata e trasportata all'Ospedale Maggiore di Parma.