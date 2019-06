Rivarolo di Torrile, operai travolti da blocchi di cemento: uno grave al Maggiore

Ennesimo incidente sul lavoro stamattina a Rivarolo di Torrile. Secondo le prime informazioni due operai, che stavano lavorando in un'area esterna ad un capannone, dove ha sede un'azienda, sono stati travolti all'improvviso da due blocchi di cemento, che sono caduti ed hanno colpito i lavoratori. Uno dei due operai, che si trovava più vicino ai blocchi, è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto, oltre alle ambulanze, il Servizio Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Ausl che effettueranno i controlli per verificare la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.