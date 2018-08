Rivarolo: in fiamme 500 balloni di fieno

Un grosso incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri all'interno di un'azienda agricola di Rivarolo di Torrile. Per cause in corso di accertamento alcune rotoballe di fieno hanno preso fuoco, coinvolgendo poi anche le altre accatastate all'esterno della struttura. Sul posto sono arrivate quattro squadre dei Vigili del Fuoco che, con le autobotti, hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio. Un vicino di casa ha allertato tempestivamente il 115, evitando così che le fiamme si propagassero alla vicina stalla, all'interno della quale c'erano alcuni animali.