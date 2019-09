Roccabianca, giovane scompare da casa: trovato in un prato che dormiva dopo una festa

Scomparso da casa nella notte tra sabato e domenica è stato ritrovato il giorno dopo che dormiva in un campo, dopo una festa privata. Il curioso episodio, che ha suscitato molte preoccupazioni nei famigliari di un giovane, si è verificato nei giorni scorsi a Roccabianca. Dopo una festa in zona il ragazzo infatti non è ritornato a casa: i famigliari, dopo aver cercato di contattarlo ripetutamente sul telefono cellulare, ne hanno denunciato la scomparsa. I carabinieri si sono messi subito al lavoro per le ricerche. Il giovane è stato poi trovato in un campo della zona che dormiva. Era finito lì dopo la festa. Le sue condizioni di salute sono buone.