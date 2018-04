Rompe il finestrino di una Suzuki per rubare: 25enne arrestato dai carabinieri in via Alessandria

Un giovane di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentato furto mentre cercava di rubare all'interno di un'auto parcheggiata in via Alessandria. Dopo aver aver spaccato il vetro con un martelletto il ragazzo ha iniziato a frugare all'interno ma è stato visto e poi bloccato dai militari. Un residente di via Alessandria ha sentito un forte rumore provenire dalla strada ed ha pensato subito a degli spari. Dopo essersi affacciato alla finestra ha visto un giovane mentre rompeva il finestrino anteriore di una Suzuki, parcheggiata in strada. Ha subtito chiamato i carabinieri, descrivendo la scena a cui aveva appena assistito: il giovane aveva un bomber e un cappellino che gli copriva il viso. Dopo poco tempo il giovane è tornato ed ha iniziato a frugare nell'interno dell'auto ma si è accorto di essere stato visto ed è scappato nel parcheggio sotterraneo della stazione. I carabinieri lo hanno trovato ed arrestato: aveva il martellello usato per rompere il finestrino e due torce. Il giovane aveva anche alcuni tagli sulle mani: residente in provincia di Brindisi ha diversi precedenti. Per lui sono scattate le manette.

