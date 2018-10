Ruba 100 euro di cibo all'Esselunga: denunciata 52enne

Furto di beni alimentari all'Esselunga di via Emilia Ovest. Nel pomeriggio di ieri, infatti, una donna di 52 anni è stata fermata all'ucita dal supermercato perchè sorpresa a rubare alcune confezioni di cibo di varia natura: l'importo della spesa non pagata era di circa 100 euro. La donna, italiana e residente a Parma, non ha saputo giustificare il fatto ed è stata denunciata per furto aggravato. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che l'hanno identificata: non ha opposto resistenza. Il cibo rubato è stato restituito al supermercato Esselunga.