Ruba 100 euro di vestiti all'Ovs, poi spintona l'addetto alla sicurezza: 21enne arrestato per rapina

Un 21enne di origine tunisina e con diversi precedenti penali, nonostante la giovane età, è stato arrestato sabato pomeriggio 10 agosto in pieno centro storico a Parma, all'interno del negozio Ovs di via Mazzini. Il giovane è stato ammanettato con l'accusa di rapina e di aver fornito false generalità agli agenti delle Volanti. Il 21enne infatti, dopo aver rubato un centinaio di euro circa di capo di abbigliamento è stato scoperto dagli addetti alla sicurezza, che lo hanno fermato all'uscita. Il ladro ha reagito con violenza ed ha spintonato la guardia giurata, che è caduta a terra.

Da quì l'accusa di rapina: il giovane tunisino è stato bloccato ed arrestato dai poliziotti delle Volanti, che sono giunti sul posto in pochi istanti. Una pattuglia infatti si trovava in centro per i controlli che, negli ultimi tre mesi, si sono intensificati ed hanno portato all'identificazione di numerose persone e alla perlustrazione costante delle strade tra piazza Duomo, il Battistero, via Mazzini ed il Teatro Regio. Il 21enne è irregolare sul territorio italiano: la sua posizione amministrativa verrà valutata nelle prossime ore per un eventuale espulsione con accompagnamento alla frontiera. Il giovane ha diversi precedenti per furto e per porto di oggetti atti ad offendere.