Ruba 12 bottiglie di alcolici e aggredisce l'addetto alla sicurezza: 30enne in manette

Ha rubato ben dodici bottiglie di alcolici all'interno dell'Esselunga di via Emilia Ovest, poi ha cercato di uscire spintonando ed aggredendo l'addetto alla sicurezza. Un 29enne italiano è stato arrestato dai carabinieri, che sono giunti sul posto nel pomeriggio di ieri, domenica 16 settembre. Il giovane, dopo essere entrato all'interno del supermercato, si è aggirato con aria sospetta nei vari reparti ed ha infilato in una borsa dodici bottiglie di alcolici, tra vino e superalcolici per un valore totale di 200 euro. L'uomo, che è stato visto dagli addetti alla sicurezza, si è poi recato verso l'uscita ed è stato fermato, mentre tentava di uscire senza pagare la merce, che era nascosta nella borsa. Dopo aver minacciato un'addetta alla sicurezza l'ha aggredita ed ha cercato di scappare: i militari lo hanno trovato appena fuori dal supermercato e l'hanno arrestato per rapina impropria.