Ruba 15 bottiglie di superalcolici all'Esselunga: bloccato e denunciato

Ha tentato di uscire dal lato riservato ai clienti che non fanno acquisti ma era pieno zeppo di merce, ovviamente rubata. Un giovane si è reso protagonista di un tentativo, piuttosto maldestro, di furto ai danni del supermercato Esselunga di via Emilia Est. Nel pomeriggio di sabato 17 febbraio l'uomo, dopo essere entrato all'interno dell'esercizio commerciale, ha iniziato a prelevare dagli scaffali alcune bottiglie di superalcolici e a metterle in uno zainetto. Mentre effettuava queste operazioni è stato notato dal personale di vigilanza: all'uscita è stato fermato. Sul posto sono arrivati i carabinieri, chiamati dal titolare: per il giovane ladro è scattata una denuncia per furto. Era riuscito a rubare 15 bottiglie di superalcolici per un valore complessivo di 216 euro.