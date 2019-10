Ruba 200 euro di polident alla Coop del Centro Torri: denunciata giovane rumena

E' entrata alla Coop del Centro Torri come una normale cliente, poi, una volta dentro, ha cercato di rubare diversi prodotti, tra cui 200 euro di polident. Una giovane di origine rumena è stata fermata ieri, sabato 12 ottobre, dagli agenti delle Volanti della Questura di Parma che si sono recati nei pressi del supermercato dopo una segnalazione. La donna, appena uscita dalla Coop, è stata bloccata dall'addetto alla sicurezza. I poliziotti hanno verificato la presenza, dentro la borsa, dei prodotti e l'hanno denunciata per tentato furto aggravato in concorso. Alcune persone infatti avrebbe collaborato con lei nel furto: le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.