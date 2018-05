Ruba 260 euro di profumi alla Beauty Star: 31enne denunciata

E' entrata all'interno della profumeria Beauty Star del Barilla Center come una normale cliente ma, nel corso della suua visita, ha sottratto diversi prodotti di profumeria e li ha messi in borsa. Dopo aver fatto alcuni giri all'interno del negozio la donna ha deciso di uscire, senza passare dalle casse per pagare. Il sistema antitaccheggio è suonato e la donna è stata fermata dai dipendenti che volevano chiedere il controllo del contenuto della borsa: la 31enne però è uscita ma è stata fermata dalle Guardie Giurate, in servizio al Barilla Center. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che hanno identificato la donna in T.I.A. e l'hanno denunciata per furto: all'interno della borsa infatti aveva 260 euro di prodotti tra profumi e creme, che sono stati restituiti al titolare del negozio.