Ruba 28 bottiglie di liquore, poi inizia a berle e minaccia di morte l'addetto alla sicurezza: arrestato

E' entrato all'interno dell'Ipercoop al Centro Torri, poi ha iniziato a prelevare alcune bottiglie di liquore di tutti i tipi dagli scaffali e le ha infilate nella sua borsa. Dopo alcuni giri un 30enne, che si è finto un normale cliente, si è spostato presso i pagatori automatici per pagare la spesa: aveva infatti acquistato due confezioni d'acqua. L'addetto alla sicurezza, a quel punto, ha deciso di fermarlo e di chiedergli di mostrare lo scontrino. Il giovane in un primo momento si è mostrato collaborativo ed ha acconsentito a recarsi nello stanzino della guardia giurata, per controllare i prodotti che aveva asportato senza pagare. Ad un certo punto però il 30enne ha avuto un moto d'ira ed ha iniziato ad aprire le bottiglie e a berle, ha minacciato di morte l'addetto alla sicurezza ed è scappato. I carabinieri, che nel trattempo sono giunti sul posto, lo hanno arrestato nei pressi dell'Eurotorri: ora si trova in carcere in attesa di giudizio.