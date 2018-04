Ruba 4 forme di Parmigiano e una bottiglia di whisky all'Eurosia: 52enne denunciata

E' entrata all'interno del supermercato come una normale cliente, poi ha cercato di uscire dalle casse pagando solo una confezione d'acqua: l'antitaccheggio si è messo a suonare e la donna è stata femata dai carabinieri. L'episodio è avvenuto ieri, domenica 15 aprile, all'interno del Centro Commerciale Eurosia: una signora di 52 anni è entrata all'Ipercoop per fare spesa. Mentre girava tra gli scaffati è riuscita ad infilarsi numerosi prodotti alimentari nella borsa, tra cui quattro forme di Parmigiano Reggiano e una bottiglia di Whisky. Alla fine ha anche preso una cassa d'acqua, l'unica cosa che ha deciso di pagare. Dopo aver pagato il dovuto, circa un euro e 9 centesimi, ha cercato di uscire ma il sistema antitaccheggio ha suonato: la donna è stata fatta ripassare ma l'antitaccheggio suonava ancora. A quel punto i responsabili del supermercato hanno chiamato i carabinieri, che sono giunti sul posto ed hanno chiesto alla donna di mostrare il contenuto della borsa. All'interno c'erano 143 euro di spesa, tra cui le forme di formaggio e la bottiglia di superalcolici: per la 52enne è scattata una denuncia per furto.