Ruba 600 euro di vestiti: peruviano arrestato

Arrestato un peruviano con precedenti per furto. Durante un controllo, i carabinieri hanno notato delle shopping bag stropicciate dentro le quali aveva nascosto indumenti rubati. Il suo fare sospetto ha destato preoccupazione nei militari che hanno tenuto sotto controllo l’uomo cercando di seguirne i movimenti. Quando si è sentito sotto pressione, dopo essersi accorto delle attenzioni dei carabinieri è andato verso l’esterno per tentare la fuga e scappare a bordo di una navetta. I carabinieri lo hanno bloccato, addosso aveva scarpe nuove e un cappellino con l’etichetta. Chiaro segnale di furto per gli inquirenti che lo hanno bloccato facendolo scendere per un controllo. La merce, in prevalenza abiti, era stata rubata in diversi negozi. Dal conteggio risulta infatti una somma compresa tra 500 e 600 euro di vestiti.