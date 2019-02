Ruba 70 euro di tonno e minaccia l'addetto alla sicurezza "Sono come Pablo Escobar, ti taglio la gola": arrestato

E' entrato all'interno del supermercto Sigma e si è infilato numerose confezioni di tonno in tasca, poi ha cercato di uscire senza pagare. Un 37enne di origine tunisina, con numerosi precedenti penali alle spalle, è stato fermato dall'addetto alla sicurezza del market. Il ladro ha opposto resistenza ed ha preso a pugni la guardia giurata che non si è lasciata intimidire ed è riuscita a bloccare il malvivente. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti della Questura di Parma che hanno arrestato l'uomo per rapina e lo hanno denunciato per lesioni: l'addetto alla sicurezza ha avuto una prognosi di 10 giorni in ospedale.

Durante l'aggressione il 37enne ha anche minacciato il lavoratore dicendogli: "Sono come Pablo Escobar, ti taglio la gola": il comportamento dell'uomo è stato confermato dalle immagini della videosorveglianza. In tasca aveva numerose confezioni di tonno per un valore totale di 70 euro: ora si trova agli arresti domiciliari e verrà processato per direttissima nella giornata di oggi. E' stato già chiesto il nulla osta per l'espulsione dal territorio nazionale. Il 37enne ha precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e numerosi altri reati.