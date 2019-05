Ruba al Panorama, aveva due passaporti per rientrare illegalmente in Italia: 47enne moldava espulsa 

Ha cercato di rubare alcuni cosmetici e capi di abbigliamento all'interno del supermercato Panorana di via Pellico ma è stata fermata dagli addetti alla sicurezza: il dispositivo antitaccheggio infatti si è messo a suonare. Una donna moldava di 47 anni è stata bloccata dai poliziotti delle Volanti che l'hanno portata in Questura per l'identificazione. La donna, denunciata per furto aggravato, è stata trovata in possesso di due passaporti autentici che utilizzava per entrare ed uscire dall'area Shenghen: negli ultimi sei mesi è rimasta ben più dei 90 giorni previsti dalla normativa. La 47enne è stata accompagnata alla frontiera e rimpatriata in Moldavai.