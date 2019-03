Ruba alcolici all'Eurosia, poi aggredisce l'addetto alla sicurezza: 38enne in manette

E' entrato all'interno dell'Ipercoop del Centro commerciale Eurosia come un normale cliente, poi si è aggirato per gli scaffali ed ha cercato di rubare alcune bottiglie di alcolici. L'episodio è avvenuto alle 15.30 di ieri, 12 marzo. Un 38nne italiano, con alle spalle alcuni precedenti penali, si è recato verso l'uscita ma l'addetto alla sicurezza ha cercato di bloccarlo. A quel punto il ladro è scappato nel parcheggio dell'Eurosia: è stato bloccato una volta ma è riuscito a scappare, aggredendo il personale che si occupa di sicurezza. L'intervento dei poliziotti delle Volanti ha permesso di bloccarlo definitivamente. Il 38enne è stato arrestato per rapina impropria: nei prossimi giorni si svolgerà il processo per direttissima.