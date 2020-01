Ruba all'Oviesse e spintona l'addetto alla sicurezza: 27enne arrestato per rapina

E' stato sorpreso mentre rubava alcuni vestiti all'interno del negozio Oviesse di via Emilio Lepido a Parma ed ha spintonato l'addetto alla sicurezza che ha cercato di fermarlo. Un giovane 27enne marocchino, incensurato, è stato arrestato per rapina nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio, dai poliziotti delle Volanti, che sono stati allertati dal personale del negozio. Il giovane è entrato all'interno del negozio di abbigliamento ed ha cercato di togliere l'etichetta antitaccheggio da alcuni abiti.

Il responsabile della sicurezza lo ha visto ed ha cercato di fermarlo: il 27enne, per tutta risposta, lo ha spintonato violentemente per cercare di scappare. Nonostante la colluttazione il giovane è stato bloccato e poi arrestato dai poliziotti con l'accusa di rapina. Il marocchino, irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato per immigrazione clandestina ed ora si trova nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima.