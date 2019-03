Ruba alla Lidl e aggredisce l'addetto alla sicurezza: arrestato 36enne

Sono entrati alla Lidl di via Venezia come normali cliente ma, passando lungo le corsie del supermercato, hanno rubano merce dagli scaffali, mettendo alcuni prodotti per l'igiene personale all'interno dei loro zainetti. Alle casse hanno cercato di pagare solo una bottiglia di birra, con una carta non funzionante. A quel punto l'addetto alla sicurezza ha chiesto di mostrare il contenuto degli zaini. Entrambi hanno spintonato il lavoratore: uno dei due giovani è riuscito a scappare mentre l'altro è stato fermato e poi arrestato.