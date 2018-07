Va in caserma per una notifica e ruba la bici di un carabiniere: arrestato

È andato nella caserma dei carabinieri di Parma Centro per rititare una notifica giudiziaria cnhe pendeva nei suoi confronti: poco prima di uscire ha pensato bene di rubare una bicicletta parcheggiata in una rastrelliera che si trova all'intero della caserma. Il protagonista di questa incredibile vicenda è un giovane di 21 anni: per lui, che era andato dai carabinieri solo per una notifica, sono scattate le manette. Il giovane è entrato a piedi ed è uscito in bicicletta: il carabiniere in servizio all'ingresso se ne è accorto, oltre ad aver assistito a tutta la scena guardando le telecamere interne. A quel punto l'arresto per furto in flagranza di reato è stato inevitabile. La bicicletta, che era parcheggiata nella rastrelliera, apparteneva al figlio di un militare: il ladro è stato bloccato e la bici è tornata al legittimo proprietario.