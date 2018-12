Ruba bottiglie di alcolici e salmone all'Esselunga e picchia il vigilantes: 42enne in manette

E' entrato all'interno del supermercato Esselunga di via Emilia Ovest come un normale cliente ma, dopo aver riempito lo zaino con diversa merce, soprattutto bottiglie di alcolici e numerose confezioni di salmone, ha cercato di uscire dall'ingresso. L'episodio, che vede come protagonista un 42enne italiano di origine senegalese si è verificato nella mattinata di ieri, 4 dicembre, poco prima delle ore 11. Il 42enne, dopo aver preso circa 400 euro di spesa, ha cercato di uscire dall'ingresso. L'addetto alla sicurezza l'ha seguito ed ha tentato di bloccarlo: ne è nata una colluttazione tra i due. Il ladro in fuga ha cercato di scaraventare a terra l'addetto alla sicurezza, poi di colpirlo con un ferro di cavallo, usato come un oggetto contundente. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che hanno arrestato il 42enne per rapina, che è stato anche segnalato come consumatore di sostanze stupefacenti. In tasca infatti aveva un piccolo quantitativo di marijuana, per uso personale.