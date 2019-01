Ruba bottiglie di Jack Daniel's all'Interspar: 37enne in manette

Ha cercato di rubare alcune bottiglie di superalcolici, in particolare di Jack Daniel's dagli scaffali dell'interspar di via San Leonardo ma è stato bloccato prima dagli addetti alla sicurezza e poi dai poliziotti delle Volanti che lo hanno arrestato per tentato furto. Un 37enne georgiano irregolare sul territorio italiano verrà processato per direttissima: sono già state avviate le pratiche per l'espulsione. L'episodio è avvenuto verso le 19 di ieri, 30 gennaio: gli addetti alla sicurezza hanno chiamato il 113 per l'atteggiamento sospetto di un uomo che, dopo essersi recato nel reparto degli alcolici ha tolto l'antitaccheggio alle bottiglie e le ha nascoste sotto il suo giaccone. Alle casse ha pagato qualche birra, cercando di uscire con il resto della merce ma è stato bloccato.