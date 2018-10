Ruba bottiglie di superalcolici al Panorama: denunciato 27enne

E' entrato all'interno del supermercato Panorama di Parma ed ha cercato di rubare alcune bottiglie di superalcolici. Un giovane 27enne di origine albanese è stato fermato dagli addetti alla sicurezza del market: non ha opposto resistenza ed è stato denunciato per furto aggravato. I poliziotti delle Volanti sono arrivati sul posto ed hanno identificato l'uomo, che aveva cercato di rubare le bottiglie di superalcolici, per un valore di 67 euro. L'episodio è avvenuto nella giornata di sabato 13 ottobre dopo le ore 18. Il 27enne, sul quale pendeva un'ordine di espulsione è stato denunciato anche per inottemperanza dell'ordine del Questore.