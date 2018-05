Ruba gioielli da Valenti in via Farini: ladro bloccato da poliziotti in borghese

E' entrato all'interno della gioielleria Valenti di via Farini e in un momento di distrazione del personale del negozio è riuscito a prendere alcuni gioielli e ad uscire in strada con l'intento di scappare. I proprietari della gioielleria hanno dato subito l'allarme: alcuni poliziotti in borghese, che si trovavano in zona probabilmente per alcuni controlli in abiti civili, non hanno perso tempo e sono riusciti a inseguire e bloccare il ladro, che è stato portato poi in Questura, L'accusa nei suoi confronti è di furto: secondo le prime informazioni in tasca aveva ancora i gioielli sottratti con destrezza alla gioielleria Valenti.