Ruba i vestiti ai malati oncologici in ospedale: denunciato 25enne

E' stato sorpreso, alle 5 di mattina di martedì 5 febbraio, mentre stava rubando alcuni vestiti ed oggetti personali all'interno del padiglione Cattani, all'interno del quale è attivo il servizio di Day Hospital oncologico. Un 25enne italiano, originario di Latina e noto come tossicodipendente, ha approfittato nel buio per introdursi all'interno dell'edificio alla ricerca di oggetti di valore. I poliziotti delle Volanti della Questura di Parma sono arrivati sul posto ed hanno sorpreso l'uomo mentre si trovava all'interno del Padiglione. Con sè aveva anche alcuni oggetti atti ad offendere, utilizzati probabilmente per introdursi illegalmente all'interno dell'ospedale. Il 25enne, con alle spalle alcuni precedenti penali, è stato denunciato per furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere.