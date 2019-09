Ruba il camion dei rifiuti e va a Saint Tropez: 53enne denunciato

Ha rubato un camion per il trasporto dei rifiuti in centro a Parma, poi ha viaggiato tutta la notte per arrivare in Costa Azzurra, a godersi una brevissima vacanza, interrotta dai poliziotti della Stradale che lo hanno bloccato al casello autostradale di Imperia. Un parmigiano di 53 anni si è reso protagonista di una curiosa vicenda, che è finita con una denuncia per ricettazione. L'uomo, che si è giustificato dicendo di voler festeggiare in quel modo il suo compleanno, è salito su un mezzo per il trasporto dei rifiuti della ditta Sirio di Parma ed ha inboccato l'autostrada. Nel buio della notte in pochi si sono accorti della sua anomala presenza ma al confine tra Italia e Francia la situazione non è passata in secondo piano. Il lavoratore della cooperativa ha visto il 53enne partire con il camioncino e si è poi rivolto ai poliziotti. Grazie al sistema Gps installato a bordo del mezzo la Steadale è riuscita a localizzarlo.