Ruba il cellulare ad una commessa e lo nasconde in un tronco al Parco Ducale

Una commessa di un negozio di via Farini ha messo il cellulare in carica mentre stava lavorando. Dopo qualche tempo la giovane si è accorta che il suo telefono era sparito. Poco prima stava parlando con un cliente e quindi, dopo aver chiamato i carabinieri, la commessa lo ha indicato come possibile autore del furto. I militari hanno usato l'applicativo 'Cerca il mio cellulare' per rintracciare il telefono e hanno visto che si trovava al parco Ducale. Dopo essersi recati sul posto in quella zona hanno visto un 47enne, con precedenti alle spalle: è stato lui stesso ad ammettere di aver rubato il cellulare e a nasconderlo in un tronco. scagionando così anche il cliente.