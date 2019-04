Ruba il cellulare ad una donna: ladro di 15 anni fermato e denunciato dai carabinieri

Quindici anni compiuti da meno di un mese. Eppure, da adesso, già "noto" alle forze dell'ordine. Un ragazzino, un giovane nato a Milano ma formalmente residente a Parma, è stato denunciato domenica pomeriggio dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato.

I militari lo hanno fermato verso le 15, quando durante un normale giro di perlustrazione del territorio hanno sentito delle urla di una donna in via Giacosa. L'equipaggio della Radiomobile si è avvicinato alla signora - un'italiana di 47 anni - e la vittima ha spiegato che un ragazzo le aveva appena rubato il cellulare. Lei stessa ha indicato ai militari il ladro, che in quel momento stava scappando verso via Pietro Crespi.

Dopo un breve inseguimento, i carabinieri sono riusciti a bloccare il fuggitivo e hanno anche recuperato il bottino, che il giovane aveva nascosto sotto un'auto parcheggiata. È stata la madre del 15enne, una donna romena di 53 anni, a confermare la sua vera identità. Per lui è scattata una denuncia a piede libero.