Ruba il portafoglio ad una dipendente dell'Università al Campus: ladra 50enne bloccata dal marito

E' entrata all'interno del plesso universitario al Campus ed è stata subito notata per il suo atteggiamento sospetto, per il fatto che fosse visibile e perchè non era mai stata vista in zona. Una donna di 50 anni è stata fermata dopo che aveva rubato il portafoglio dall'armadietto di una dipendente dell'Università di Parma che, come ogni mattina, aveva depositato lì la borsa, contenente il portafoglio ed i documenti. La ladra, che indossava una vistosa maglietta rossa, non è passata inosservata. Quando la dipendente, anch'essa 50enne, è tornata dal suo armadietto si è accorta che era stato forzato e che mancavano sia il portadocumenti che il portafoglio contentente 230 euro. A quel punto ha chiamato il marito, anche lui dipendente dell'Università che ha avvertito i carabinieri e nel frattempo ha bloccato la donna vestita di rosso: i sospetti sono subito caduti su di lei. I militari sono arrivati ed hanno verificato che la ladra fosse lei: la donna infatti aveva ancora il portafoglio appena rubato: la 50enne è stata denunciata per furto.