Ruba il cellulare ad una farmacista sull'autobus: arrestato 48enne senegalese

E' salito su un autobus della linea 6, nel primo pomeriggio del 17 aprile, ed ha rubato il telefono cellulare ad una farmacista che si stava recando al lavoro. Un 48enne senegalese è stato individuato dai poliziotti della Squadra Mobile ed arrestato: ora si trova nel carcere di via Burla. L'uomo è stato rintracciato dalle pattuglie, che hanno battuto con attenzione tutto il centro cittadino. Il 48enne, solo quattro giorni prima, si era reso protagonista di un episodio simile. Il giorno di Pasquetta, infatti, era salito a bordo di un autobus della linea numero 8 ed aveva rubato il portafoglio ad una giovane. In quel caso l'uomo era stato inseguito, bloccato e poi denunciato dai poliziotti.

Dopo il secondo scippo la foto del sospettato è stata diffusa a tutte le pattuglie impegnate nelle attività di controllo del territorio e nei pattugliamenti anti-covid. Il giorno dopo lo scippo il 48enne è stato trovato e acconpagnato in Questura: proprio in quel momento la farmacista stava presentando la denuncia per il furto. La donna ha effettuato il riconoscimento fotografico dell'autore dello scippo.

