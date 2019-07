Ruba il tablet e i soldi al capotreno, poi fa colazione e compra il biglietto: 15enne denunciato

E' salito a bordo di un treno in Abruzzo e diretto a Parma, ha rubato i soldi dal portafoglio di un capotreno, poi ha acquistato il biglietto e, con gli stessi soldi rubati, ha fatto colazione nel vagone ristorante. Non contento, dopo aver superato la stazione di Bologna, è entrato all'interno dello scompartimento di un altro capotreno e gli ha rubato il tablet di servizio, per poi abbandonarlo in bagno e cercare di sviare le indagini, indicando proprio al capotreno una persona, inesistente, vestita di scuro che si sarebbe allontanata con lo strumento tecnologico. ll protagonista di questa incredibile vicenda è un ragazzo di 15 anni, le cui iniziali sono G.P. che è stato identificato e denunciato al Tribunale dei Minori di Bologna per furto aggravato continuato ed è stato riaffidato alla comunità minorile in cui vive.

Nei giorni scorsi infatti il personale di Trenitalia si è accorto che si erano verificati alcuni furti a bordo di un treno, il Frecciabianca 8806 in arrivo a Parma da Pescara, ed ha chiesto l'intervento della polizia Ferroviaria. In particolare nella tratta tra Pesaro e Modena il capotreno si era accorto di essere stato derubato del suo tablet di servizio. Mentre lo cercava ha riferito di essere stato avvicinato da un giovane - in realtà il vero autore del furto - che, per sviare le indagini, ha riferito di aver visto una persona vestita di scuro allontanarsi con il tablet. Il 15enne aveva rubato anche 270 euro dal portafoglio di un altro capotreno, prima di arrivare a Bologna. Con quei soldi ha preso il biglietto e ha fatto colazione. L'episodio è stato ricostruito grazie alle testimonianze di alcuni viaggiatori e del personale di Trenitalia: il giovane 15enne è stato trovato in possesso della somma corrispondente ai 270 euro, meno i soldi per il biglietto.

