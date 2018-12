Ruba in un negozio di abbigliamento in Ghiaia e picchia il titolare: 24enne arrestato per rapina

E' entrato nel negozio 'Piazza Ghiaia 23' come un normale cliente, si è provato alcuni capi di abbigliamento ma ha poi deciso di provare a portarsi via, ovviamente senza pagare, un paio di pantaloni. Un giovane ivoriano di 24 anni, che si trovava all'interno del negozio gestito dal titolare cinese in piazza Ghiaia, è entrato nel camerino per provare due magliette e un paio di pantaloni. Dopo qualche minuto è uscito con le sole magliettte: il proprietario se n'è accorto e ha chiesto al giovane di tirare fuori i pantaloni. In tutta risposta il 24enne lo ha aggredito, provocandogli anche alcune ferite. Sul posto sono arrivati gli uomini delle Volanti della Questura di Parma che hanno immobilizzato ed arrestato il giovane per rapina impropria: i pantaloni sono stati resituiti al negozio.