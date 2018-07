Ruba l'energia elettrica al Comune, danni per 3.300 euro: 37enne in manette

Si era allacciato alla rete pubblica dell'energia elettrica per portare luce ed elettricità all'interno del casolare abbandonato all'interno del quale era andato a vivere. Un 37enne è stato arrestato dai carabinieri per furto di energia elettrica: i militari lo hanno sorpreso all'interno dell'abitazione e per lui sono scattate le manette. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri: i carabinieri di Sorbolo stavano effettuando alcuni controlli contro i furti nelle zone rurali quando hanno notato una luce accesa all'interno di una casa che, in teoria, sarebbe dovuta essere abbandonata. A quel punto hanno deciso di effettuare un controllo: all'interno dell'abitazione il contatore era staccato ed hanno pensato subito al furto di energia elettrica. All'interno dell'abitazione c'era un 37enne bracciante agricolo che aveva trovato rifugio all'interno del casolare abbandonato: l'uomo ha precedenti per furto. Dopo un sopralluogo i carabinieri hanno verificato che stava rubando l'energia elettrica dalla rete pubblica, dopo aver effettuato un by pass. L'Enel ha stimato il danno in oltre 3.300 euro: per il 37enne sono scattate le manette.