Ruba la borsa ad una ragazza in piazza Ghiaia: 26enne inseguito e bloccato dai cittadini

Nella notte di Halloween un 26enne italiano ha cercato di rubare la borsa ad una ragazza che era seduta in uno dei bar di piazza Ghiaia ma non ha avuto successo: i cittadini presenti in piazza lo hanno inseguito e bloccato, fino all'arrivo della pattuglia dei carabinieri, che lo hanno arrestato per furto aggravato. Erano da poco passate le 22.30 quando la donna si è vista avvicinare dal giovane che, approfittando di un momento di distrazione, ha afferrato la sua borsa, contenente due smartphone, 150 euro in contanti, documenti ed effetti personali. La donna ha lanciato l'allarme ed ha iniziato a rincorrere il ladro: le persone presenti in piazza sono riuscite a bloccarlo. Nel frattempo erano stati avvisati i carabinieri che sono arrivati sul posto e hanno portato in Caserma il giovane ladro: per lui l'accusa di furto aggravato. Attualmente si trova agli arresti domiciliari.